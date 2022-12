Après l’interdiction de travailler pour des ONG, les Afghanes désemparées

Le mercredi 28 décembre, les ministres des Affaires étrangères de douze pays et de l'Union européenne, dont les États-Unis et le Royaume-Uni, ont appelé le gouvernement taliban à revenir sur leur décision d’interdire aux femmes de travailler dans les ONG locales et étrangères. Depuis samedi 24 décembre, au moins une dizaine d’ONG internationales ont décidé de suspendre leur activité de façon partielle ou totale.

Publicité Lire la suite

Depuis l'annonce le 24 décembre de l'interdiction des Afghanes de travailler pour des ONG, toutes les organisations non gouvernementales (ONG) locales dirigées par des femmes ont dû fermer, et celles qui emploient des femmes ne peuvent plus faire appel à leurs services.

Maryam, dont le nom a été modifié pour des raisons de sécurité, est à la directrice d’une ONG qui confectionne des prothèses orthopédiques. Depuis dimanche 25 décembre, ses employés femmes ainsi qu’elle-même doivent rester chez elles. « Si nous n'avons pas de femmes en orthopédie, les patientes femmes ne pourront pas être traitées, car elles ne peuvent pas être traitées par des hommes, déplore-t-elle. Je suis handicapée. J’ai perdu mes deux jambes dans une explosion. Malgré tout, je n’ai pas été limitée dans ma vie. J’ai étudié jusqu'à la maîtrise et je suis devenue une personne qui aide les autres femmes comme moi. »

Détresse psychologique

Somaya est psychologue. Depuis que les femmes sont bannies de la vie professionnelle, de l’espace publique et qu’elles n’ont plus accès à l’éducation, elles peinent à apporter son soutien à ses patientes. « De nombreuses filles qui ne peuvent plus travailler et aller à l'université essaient de se suicider. Certaines de mes patientes ont pris de la mort-aux-rats, elles ont tenté de mettre fin à leurs jours pour échapper à cette mort progressive que nous subissons », se désole l'Afghane.

« Cette situation est très difficile pour moi, même si je suis psychologue. Mais je fais de mon mieux pour motiver les autres femmes qui me rendent visite. Je leur dis que cette situation ne durera pas pour toujours », poursuit-elle.

Pour l'instant, Somaya peut continuer à travailler, car l’ONG qui l’emploie dépend du ministère de la Santé. Elle ignore cependant pendant combien de temps, elle échappera à l’étau qui se resserre chaque jour un peu plus sur les femmes en Afghanistan.

► À lire aussi : En Afghanistan, l'arrêt du travail après l'interdiction d'employer des femmes, une décision difficile pour les ONG

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne