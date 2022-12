Israël: Netanyahu présente son nouveau gouvernement, le plus à droite de l'histoire du pays

Le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahu, présente son nouveau gouvernement devant la Knesset à Jérusalem, le 29 décembre 2022. © AMIR COHEN / AFP

Texte par : RFI Suivre 4 mn

Ce jeudi 29 décembre marque l'investiture de la coalition la plus à droite de l'Israël et signe surtout le retour de Benyamin Netanyahu au pouvoir. Devant la Knesset, Parlement israélien, une foule s'est réunie pour protester contre ce nouveau gouvernement, jugé trop à droite et ultranationaliste dans son programme. Le débat d'investiture très animé se poursuit au parlement israélien.