Syrie: les forces kurdes lancent une opération contre l'EI dans le Nord

Les Forces démocratiques syriennes, soutenues par les États-Unis dans leur lute contre les groupes terroristes, ont lancé jeudi 29 décembre une opération contre le groupe terroriste État islamique après une nette recrudescence des attaques jihadistes dans le nord et le nord-est de la Syrie.

Avec notre correspondant régional, Paul Khalifeh

L’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH) rapporte qu’au moins cinq personnes, dont deux femmes suspectées d’avoir des liens avec le groupe État islamique (EI), ont été arrêtées jeudi à Raqqa, dans le nord de la Syrie. Le même jour, les jihadistes ont mené au moins deux attaques contre des patrouilles des forces kurdes.

L’opération contre le groupe État islamique intervient trois jours après une attaque meurtrière contre le quartier général des Forces démocratiques syriennes (FDS) à Raqqa. L'état d'urgence et un couvre-feu y ont été décrétés.

Plus de 200 actions menées contre les FDS depuis le début de l'année

Les FDS veulent « éliminer les cellules terroristes du groupe État islamique et les chasser hors des zones, qui ont été le théâtre de récentes attaques », indique un communiqué des forces kurdes. Le texte évoque « huit tentatives d'attaques » contre le camp d'al-Hol, où sont détenus plus de 50 000 proches de jihadistes, et dans les régions de Hassaké et Deir Ezzor, à l’Est.

L’OSDH dénombre, depuis le début de l’année, plus de 200 actions menées par des combattants de l'EI contre les FDS dans les régions autonomes kurdes. Ces attaques ont fait 150 morts, dont plus de 50 civils, en plus des 500 morts tombés lors de l’attaque d’une prison à Hassaké en janvier dernier.

