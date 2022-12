Israël: Eli Cohen, clé dans les relations avec les pays arabes, nommé chef de la diplomatie

Washington félicite Benyamin Netanyahu, mais reste prudente

Joe Biden a salué le retour de celui qu’il qualifie « d’ami de longue date », rapporte notre correspondante à Washington, Loubna Anaki. Dans un communiqué, le président américain Joe Biden a déclaré avoir hâte de retravailler avec le Premier ministre israélien pour « construire une région prospère ». Mais le chef américain a tout de même souligné que Washington reste attachée à une solution à deux États, et opposée à toute politique qui serait contraire aux objectifs et valeurs partagés. Ainsi, l’arrivée de ce nouveau gouvernement israélien, le plus à droite de l’histoire, pourrait bien tester les relations entre Israël et les États-Unis. Il y a quelques semaines, le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, avait rappelé que Washington restait opposée à toutes nouvelles annexions ou constructions de colonies. Il avait aussi insisté sur le respect des droits et libertés de tous, notamment de la communauté LGBTQ. Des questions qu’il faudra surveiller étant donné que le nouveau gouvernement de Benyamin Netanyahu compte des partis ultra-orthodoxes et d’extrême droite, connus pour leurs positions homophobes et pro-colonisation.