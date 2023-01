Iran: une nouvelle campagne de surveillance du port du voile pour les femmes

Plus de 100 jours après la mort en détention de la jeune Iranienne Mahsa Amini, arrêtée par la police des mœurs pour mauvais port du voile, la police iranienne a lancé une nouvelle campagne pour surveiller le hijab des femmes. Depuis fin septembre, plusieurs centaines de personnes ont été tuées lors des manifestations et des milliers de personnes ont été arrêtées.

Avec notre correspondant à Téhéran, Siavosh Ghazi

Selon un responsable de la police, cité par l’agence de presse Fars, cette nouvelle campagne s’appelle Nazer-1 qui signifie « surveillance en persan. Si une femme au volant ou une passagère ne portent pas le voile, le propriétaire reçoit un message pour demander que le hijab soit respecté et de ne pas répéter cet acte.

Pour l’instant, la police se contente d’envoyer un simple SMS sans mesure de punitive ou d’amende. Mais plusieurs députés ont affirmé ces dernières semaines que des amendes pour être décidées contre les contrevenants. Par le passé, la voiture était immobilisée pour quelques semaines.

Jeunes femmes sans voile

Après les manifestations qui ont suivi la mort de Mahsa Amini, les autorités ont annoncé début décembre la disparition de la police des mœurs qui arrêtaient les femmes et les jeunes filles mal voilées dans la rue.

Ces dernières semaines, on voit en effet de plus en plus de jeunes filles ou des femmes ne pas porter le voile et se promener dans la rue sans que la police intervienne. Mais plusieurs religieux conservateurs ont demandé que la police agisse pour faire respecter le voile.

