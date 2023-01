Syrie: frappes israéliennes meurtrières sur l'aéroport international de Damas

L'aéroport international de Damas a été mis hors service ce lundi 2 janvier pendant quelques heures par des frappes israéliennes, qui ont fait quatre morts dont deux soldats syriens, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme.

Avec notre correspondant à Beyrouth, Paul Khalifeh

Les autorités syriennes ont annoncé lundi matin la reprise du trafic aérien à l’aéroport international de Damas, quelques heures seulement après des raids israéliens.

L’Observatoire syrien des droits de l’homme évoque une remise en service « partielle » et précise que la piste réservée au transport des marchandises et au voyage des hautes personnalités de l’État et des responsables des milices pro-iraniennes reste « inutilisable ».

Le ministère syrien du Transport confirme la poursuite des travaux de réparation dans d’autres parties de l’aéroport touchées par les raids, lundi à l’aube.

La Syrie cible de multiples attaques israéliennes

L’Observatoire syrien rapporte que des missiles ont détruit des « positions du Hezbollah dont un dépôt d’armes » et d’autres installations utilisées par les alliés iraniens du pouvoir syrien.

Israël bombarde régulièrement des cibles en Syrie dans le but avoué d’empêcher l’Iran et ses alliés d’établir une infrastructure militaire permanente sur le territoire syrien.

L’année dernière, l’aviation israélienne a lancé 32 attaques contre plus de 90 cibles dans différentes régions du pays.

En juin dernier, l’aéroport de Damas avait été paralysé pendant deux semaines après la destruction des pistes. Début septembre, celui d’Alep, dans le nord du pays, avait été mis hors service pendant plusieurs jours après des raids aériens.

