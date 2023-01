Syrie: les forces kurdes annoncent l'arrestation d'une centaine de jihadistes

Ces arrestations, annoncées ce vendredi 6 janvier, ont eu lieu au cours d'une opération qui a duré une semaine contre des cellules de l'organisation État islamique, après une attaque meurtrière dans le nord de la Syrie.

Publicité Lire la suite

Dix jours après l'attaque meurtrière contre le quartier général des forces kurdes à Raqqa et l'opération antijihadiste qui s'est ensuivi, l'heure est au bilan. Les Forces démocratiques syriennes (FDS) ont annoncé ce vendredi dans un communiqué avoir ratissé 55 villages et fermes ainsi que de « vastes portions de la frontière syro-irakienne ».

L'opération a permis « l'arrestation de 154 terroristes recherchés et des criminels », dont 102 membres du groupe État islamique, et de déjouer des attaques que l'organisation jihadiste prévoyait de lancer contre les villes de Qamichli et Hassaké durant les fêtes de fin d'année, indique également le communiqué. Les FDS ont indiqué que la coalition internationale antijihadistes dirigée par les États-Unis avait participé à l'opération, ce que la coalition n'a pas confirmé.

Le 26 décembre, six membres des forces de sécurité kurdes et un jihadiste avaient été tués lors d'un assaut raté revendiqué par l'EI contre le quartier général des forces kurdes à Raqqa, qui visait une prison où sont détenus des jihadistes. Les Forces démocratiques syriennes avaient par la suite proclamé l'état d'alerte dans les régions sous leur contrôle dans le nord de la Syrie et lancé une opération pour « pourchasser les cellules » de l'EI.

Appuyées par cette coalition, les FDS, dominées par les Kurdes, ont été le fer de lance de la lutte contre l'EI qui a été défait sous le coup d'offensives successives, en 2017 en Irak et en 2019 en Syrie voisine.

Mais malgré la perte de ses fiefs dans ces deux pays, l'organisation jihadiste continue d'y revendiquer des attaques. Le 30 décembre, douze employés d'un champ pétrolier dans une zone sous contrôle du régime syrien ont été tués dans une attaque imputée à l'EI. Un combattant kurde a péri le même jour lors d'une embuscade attribuée également au groupe jihadiste.

La Syrie est morcelée par la guerre déclenchée en 2011. Le régime de Bachar al-Assad a repris la majorité du territoire, mais les forces kurdes syriennes contrôlent de vastes régions du nord et nord-est du pays.

(Avec AFP)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne