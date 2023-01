La Shoah va être enseignée dans les écoles des Émirats arabes unis

C'est une première dans le monde arabe. Les Émirats arabes unis confirment que l'histoire de la Shoah sera désormais enseignée dans les écoles. Une décision qualifiée d'historique en Israël.

Avec notre correspondant à Jérusalem, Michel Paul

En Israël, on se félicite de l'annonce par les Émirats arabes unis que la Shoah sera désormais incluse dans les programmes scolaires dans ce pays. Cela concernera, indique-t-on, les élèves du primaire et du secondaire. Le contenu pédagogique sera développé en collaboration avec Yad Vashem, le mémorial de la Shoah à Jérusalem.

« L'un des grands obstacles dans ses contacts et dans ses dialogues avec le monde arabes, c'est l'antisémitisme, c'est l'incompréhension du passé. Cette décision des Émirats va pallier ces manques et va permettre un meilleur dialogue, c'est donc une décision tout à fait historique et très importante », indique Emmanuel Nachshon, le porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères.

L’année dernière, un musée de l’Holocauste, le seul dans le monde arabe, avait déjà ouvert ses portes à Dubaï. À plusieurs reprises, des survivants de la Shoah israéliens sont intervenus sur place, notamment auprès de jeunes élèves émiratiens. Cette nouvelle initiative intervient un peu plus de deux ans après la signature des accords d’Abraham qui ont permis la normalisation des relations entre Israël et plusieurs pays arabes, notamment les Émirats arabes unis.

