Contestation en Iran: nouvelles condamnations à mort prononcées par la justice du pays

Femmes et hommes protestent depuis des semaines contre le régime islamique et ses violences dans les rues de Téhéran et de tout le pays.

Après la pendaison, le samedi 7 janvier, de deux jeunes pour le meurtre d’un milicien islamiste le 3 novembre 2022, de nombreuses inquiétudes ont été exprimées sur l’application de nouvelles peines capitales par la justice iranienne.

Avec notre correspondant à Téhéran, Siavosh Ghazi

Des informations ont circulé, le dimanche 8 janvier, sur la possible application de la peine de mort contre deux jeunes, Mohammad Ghebadlou et Mohammad Boroughani. Le premier avait été accusé d’avoir foncé avec sa voiture sur un groupe de policiers et d’avoir tué l’un d’entre eux. Les parents de Mohammad Ghebadlou et plusieurs dizaines de personnes se sont rassemblés dans la nuit devant la prison Rejai-Shahr pour demander que la peine de mort ne soit pas appliquée.

Peine capitale confirmée

Selon les médias iraniennes, la Cour suprême a confirmé la peine capitale contre une quinzaine de personnes arrêtées ces derniers mois pour actions contre la sécurité nationale et attaque armée. Ce matin, l’agence de presse Tasnim a annoncé que trois nouvelles peines de mort ont été prononcées à Ispahan pour le meurtre de trois membres des forces de l’ordre.

La détermination du pouvoir

Depuis le début du mouvement de contestation, quatre personnes ont été exécutées et des dizaines d’autres ont été condamnées à de lourdes peines de prison pour troubles de l’ordre public. Le pouvoir semble décidé à agir avec détermination malgré les condamnations internationales.

