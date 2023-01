«Ils font tout pour nous faire taire», la diaspora iranienne face aux pressions du régime

Témoignages

Depuis le début de la contestation contre le régime en Iran, en septembre 2022, le pouvoir utilise tous les moyens possibles pour étouffer la mobilisation à l'intérieur, comme à l'extérieur du pays. Menaces contre les familles, appels répétés des agents du régime, intimidations… La diaspora iranienne subit également les pressions incessantes du régime de Téhéran.

« Ils nous menacent de mettre en prison nos parents, et de les torturer, si nous n’arrêtons pas », lance Sahar Nasseri, Iranienne réfugiée en Suède depuis 2010. Depuis l’annonce de la mort de la jeune Iranienne Mahsa Amini le 16 septembre 2022 après avoir été arrêtée par la police des mœurs pour un foulard jugé « mal porté », le pays est secoué par une vague de protestation contre le régime islamique. Selon le dernier bilan de l’ONG basée à Oslo, Iran Human Rights, au moins 481 manifestants ont été tués en Iran, et plus d'une centaine risquent la peine de mort.

Sauf que la répression sanglante perpétrée par le régime des mollahs ne se limite pas aux frontières du pays. Ses ressortissants à l’étranger qui protestent contre le pouvoir endurent aussi le chantage et les provocations du régime. Leur objectif : « Nous réduire au silence », assène Sahar Nasseri, et empêcher la diaspora de « faire le pont entre l’Iran et le reste du monde pour apporter aux Iraniens les informations qu’ils n’ont pas ». Ces menaces sont loin d’être inédites. Néanmoins, avec le mouvement de contestation nationale, les pressions envers les ressortissants à l'étranger se sont intensifiées.

Ainsi, un Iranien réfugié en Finlande, préférant rester anonyme par sécurité pour lui et sa famille, affirme avoir vu sa propre fille de 30 ans menacée par le régime. Selon son père, cette dernière, qui vit à Téhéran avec son mari, a reçu un appel des autorités au début du mouvement de contestation en septembre 2022 : « Ils lui ont demandé de leur donner mon numéro de téléphone, et elle leur a promis de m’appeler pour me convaincre de contacter les autorités ». Le pouvoir a directement menacé sa fille en assurant « qu’ils savent où elle vit, qu’ils savent tout sur elle, si elle ne me persuade pas de les rappeler », confie-t-il.

De la même façon, la sœur et les parents de Massi Kamari, Iranienne réfugiée en France depuis 2018 et militante politique, ont été interrogés par les services de renseignement du pays sur ses activités, le 1er janvier 2023, assure-t-elle. « Si elle ne nous rappelle pas, nous vous arrêterons », les a-t-on menacés. Face à la pression, Massi a alors décidé de les recontacter. « Si vous n’arrêtez pas vos activités, si vous ne désactivez pas votre page Instagram, nous enverrons vos parents à la prison d’Evin [prison à Téhéran connue pour détenir des prisonniers politiques, NDLR] », ont averti ses interlocuteurs.

Menaces physiques et psychologiques

Pour Simin*, Franco-Iranienne opposante au régime, les menaces à l’encontre de ses proches sont d'une autre teneur. « Ils veulent que ma famille paie pour mon activité politique. Ils menacent de retirer leurs emplois, de les virer de l’université, de couper leur accès à leurs comptes en banque », énumère-t-elle.

Des manifestants, dont des personnes issues de la diaspora iranienne, protestent dans les rues de Lyon pour dénoncer les exécutions en cours en Iran, le dimanche 8 janvier 2023. © Laurent Cipriani / AP

Sahar Nasseri reçoit, quant à elle, régulièrement des appels et des menaces de mort, mais n’a jamais voulu répondre aux appels des autorités. En 2021, sa mère est sollicitée par les services secrets pour entrer en contact avec Sahar. « Ils voulaient que j’écrive une lettre à l’attention du guide suprême [Ali Khamenei, NDLR], et demander pardon pour mes activités et mes opinions. Ils voulaient que j’explique pourquoi j’avais tort de soutenir ce pour quoi je travaille. Ensuite, je devais m’enregistrer en récitant cette lettre, puis leur envoyer, et publier ce message sur tous mes réseaux sociaux », témoigne-t-elle.

D’après Massi, Sahar, Simin et leur compatriote en Finlande, le mode opératoire des services iraniens à l’encontre de ses ressortissants à l’étranger est simple : « Ils essaient tout pour faire taire la diaspora dissidente ». Selon les quatre opposants, « Leur méthode consiste à impliquer chaque personne proche restée en Iran et les menacer de façon plus ou moins directe. Chantage moral, menaces psychologiques contre la famille, torture, tentative de soudoiement, recrutement d’Iraniens à l’étranger au compte du régime… L’éventail des moyens mobilisés par le pouvoir islamique pour intimider ses citoyens est vaste. »

Surtout, le régime fait peser la responsabilité de ce qui pourrait arriver aux familles sur ses ressortissants à l’étranger. L’Iranien basé en Finlande raconte l’échange qu’il a effectué avec la police après les menaces perpétrées envers sa fille. « Au téléphone, un homme m’a dit : "On entend tellement parler de toi", alors que je ne suis pas connu, pas très actif politiquement », se lamente-il. Malgré tout, l’homme au téléphone ne cesse de lui parler de sa fille, en lui martelant : « Nous prenons soin d’elle, nous savons où elle vit, nous gardons toujours un œil sur elle, nous sommes en contact avec elle ». Une façon pour les autorités de rappeler qu’ils savent tout d’elle, et de lui, et que rien ne leur échappe.

Instaurer la paranoïa

« J’ai peur pour ma fille. Ils peuvent facilement la mettre en prison, utiliser la violence et la torturer », se désole-t-il en retenant un sanglot. En plus d’intimider la diaspora, « le pouvoir iranien entend instaurer un état de paranoïa perpétuelle en les surveillant. »

« Je fais attention de ne pas parler aux personnes que je ne connais pas. On doit continuellement se méfier des autres autour de nous, qui peuvent être des agents doubles pour le régime », indique Simin. « Accorder sa confiance n’est pas facile », renchérit Massi Kamari. « Ils font en sorte que nous soyons toujours sur nos gardes. J’ai changé de téléphone, j’ai mis des caméras de surveillance chez moi. Ils nous font douter de nos propres amis, pendant qu’on reste sans nouvelles de nos proches, parfois plusieurs semaines d'affilées », raconte l’Iranien.

Même constat pour Sahar Nasseri, qui n’a presque plus aucun contact avec sa mère pour tenter de la protéger. « Je ne sais pas ce qui est en train d’arriver à mes parents et ils ne savent pas non plus comment je vais. Ils rendent ma mère paranoïaque et inquiète en permanence, parce qu’ils lui disent qu’ils peuvent faire ce qu’ils veulent de moi, que je parle avec des personnes qui sont en fait des espions, et qu’ils peuvent me liquider n’importe quand », s’indigne la militante. Depuis le 1er janvier 2023, Massi Kamari a également coupé tous ses liens avec sa famille en Iran.

Une manifestante brandit une potence pour protester contre les condamnations à mort en Iran, dans les rues de Lyon, le 8 janvier 2023 © Laurent Cipriani / AP

Refuser de se plier aux exigences du régime islamique s’accompagne donc du poids de la culpabilité. Car dans ces appels et ces menaces constantes, le pouvoir pose un dilemme terrible : choisir entre la sécurité de sa famille et ses proches, et ses propres valeurs pour la liberté et la démocratie. « Parfois, j’ai le sentiment que ma famille m’en veut. Mais moi, je ne me sens jamais coupable, car je sais que je fais ce qui est juste. Parfois, c’est dur d’avoir autant de pression, mais je reste optimiste », avoue Simin.

« Le pouvoir tente de nous soudoyer en promettant de rendre notre famille célèbre, riche, si elle travaille pour lui », affirme l'activiste au sein de la Coalition HamAva, Sahar Nasseri. Le message est similaire pour l’Iranien en Finlande : « C’est simple. Ils nous disent "Vous nous aidez, nous vous aiderons" ». Mais à quel prix ? « Je me sentirais coupable s’il arrive quelque chose à ma famille, et je me sentirais coupable si je ne fais rien contre le régime islamique », résument Sahar et son compatriote.

« La seule responsable est la République islamique d'Iran »

« Je ne me sens pas coupable, car je me dis que quoi qu'il arrive à mon entourage, la seule responsable est la République islamique d’Iran. Ce qui arrive à mes parents m'importe, mais que puis-je faire ? Je ne vais pas céder au régime », assure quant à elle Massi Kamari. Pour elle, même si elle concédait aux demandes des services secrets, « ils en demanderaient toujours plus ».

Malgré ce terrible ultimatum qui leur est imposé, ces opposants font preuve d’une résilience saisissante. Pour Sahar Nasseri, il s'agit d'une position insoutenable, mais le combat pour son pays et sa liberté est plus fort. « Avec mes parents, j’ai appris ce que signifie le sacrifice pour le bien commun. Je suis triste, j’ai le cœur brisé, mais j’essaie de ne pas avoir peur », révèle-t-elle, en larmes. « C’est pour cela que j’accepte la peur de perdre un proche plutôt que la peur d’être réduite au silence pour ce qui est juste. » Le père installé en Finlande est tiraillé par le même dilemme intérieur que Sahar. « J’ai peur pour ma fille, mais je ne peux pas ne rien faire », soupire-t-il.

« Je pense que les autorités ont peur de nous parce que nous montrons au reste du monde leurs failles et surtout toute leur cruauté », poursuit Massi Kamari. « Nous sommes la voix des Iraniens qui n’ont pas de voix dans le pays. Et en faisant ce qui est juste, nous menaçons l’autorité islamique », ponctue Simin. Pendant que la République islamique d'Iran s’échine à museler sa diaspora dissidente, cette dernière s’évertue au contraire à se faire entendre plus que jamais, et à redonner la voix à son peuple.

*Le nom a été modifié pour des raisons de sécurité

