Israël impose des sanctions financières de représailles à l'Autorité palestinienne

Dans un entretien au journal Haaretz, le Premier ministre palestinien Mohammed Shtayyeh revient sur les mesures de rétorsion financière imposées par l’État hébreu à l’Autorité palestinienne. Israël reproche aux responsables palestiniens d’avoir mené contre lui une véritable offensive diplomatique aux Nations unies sur la question de l'occupation israélienne des Territoires palestiniens.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Jérusalem, Sami Boukhelifa

« Les sanctions financières israéliennes vont causer l’effondrement de l’Autorité palestinienne », alerte le Premier ministre palestinien Mohammed Shtayyeh dans les colonnes du quotidien israélien Haaretz.

Le tort des Palestiniens ? Avoir soulevé à l’ONU la question de la colonisation israélienne. Les Palestiniens ont également réclamé que la Cour internationale de justice statue sur la légalité de l’occupation de la Cisjordanie et de Jérusalem-est. Adoptée deux jours après l'investiture du nouveau gouvernement israélien, la résolution, non contraignante, appelle aussi Israël à mettre fin à la colonisation juive en Cisjordanie et exhorte la CIJ à déterminer « les conséquences juridiques de la violation persistante par Israël du droit du peuple palestinien à l'autodétermination ».

De quoi susciter la colère du gouvernement israélien, qui a répliqué fermement à travers une série de sanctions. La plus contraignante concerne les finances de l’Autorité palestinienne. Israël frappe là où ça fait mal, au portefeuille. L’État hébreu, en tant que puissance occupante, perçoit les taxes sur les biens et les marchandises qui entrent dans les Territoires palestiniens, soit quelque 250 millions de dollars par mois. Israël reverse ensuite les deux tiers de ces fonds à l’Autorité palestinienne. Le gouvernement israélien impose désormais une sanction financière de près de 40 millions de dollars aux Palestiniens.

« Un nouveau clou dans le cercueil de l'Autorité palestinienne »

Les mesures « visent à faire comprendre qu'Israël fera payer le prix de toute tentative de (lui) nuire sur la scène internationale », selon un communiqué du ministre des Affaires étrangères israélien, Eli Cohen.

Israël « vient de planter un nouveau clou dans le cercueil de l’Autorité palestinienne », regrette Mohamed Shtayyeh. Le Premier ministre palestinien explique : « Nous vivons sous occupation brutale et Israël souhaite nous interdire toute forme de lutte, même la plus pacifique ». Il rappelle que les Palestiniens dépendent en grande partie de l’aide internationale.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne