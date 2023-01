Une délégation de juges européens à Beyrouth pour enquêter sur des malversations financières

Le gouverneur de la Banque centrale du Liban Riad Salamé, lors de son interview par l'Agence France-presse, le 20 décembre 2021. AFP - JOSEPH EID

Texte par : Paul Khalifeh Suivre 3 mn

Plus de trois ans après le début du mouvement de contestation contre la classe politique, aucun progrès n’a été fait dans la lutte contre la corruption au Liban. Aucun haut dirigeant n’a été poursuivi, aucune enquête n’a abouti. Parmi les personnalités les plus controversées figure le gouverneur de la Banque du Liban. Riad Salamé fait l’objet d’enquêtes dans plusieurs pays européens pour des détournements de fonds, enrichissements illicites et blanchiment d’argent portant sur un montant de 330 millions de dollars. En France, son ex-compagne et mère de son enfant, Anna Kosavoka, a été mise en examen l’été dernier.