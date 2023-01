Abu Rasayn, ville fantôme dans le nord-est de la Syrie après les bombardements turcs

La Turquie continue de bombarder le nord de la Syrie. Même si les frappes sont moins intenses que lors du début de leur opération lancée fin novembre, la population syrienne en paie les conséquences.

Avec nos envoyés spéciaux à Abu Rasayn, Murielle Paradon et Julien Boileau

C’est une ville fantôme que nous fait visiter Hakif Barkhadan. Il travaille à la municipalité d’Abu Rasayn, une bourgade située à un kilomètre de la ligne de front, désertée par la population qui a fui les bombardements turcs de ces dernières semaines. Dans les rues, beaucoup de destructions de maisons et de bâtiments publics.

« Là, c'est la mairie qui a été détruite, elle était pourtant au service de la population civile ! Vous voyez là, ce sont les impacts des éclats d’obus. Heureusement, il n’y a pas eu de victimes, mais quand le bâtiment a été bombardé il y a 10 jours, il y avait des employés dedans. Ce que veulent les Turcs, c’est pousser les civils en dehors de la ville. C’est pour ça qu’ils mènent cette guerre. »

La menace d'une opération turque encore plus grande

De l’autre côté de la rue, le groupe scolaire a, lui aussi, été bombardé, des trous béants jonchent le sol et les bâtiments sont criblés d’impacts : « Les Turcs veulent détruire la culture et la langue kurde. Ils ne veulent pas que cette langue soit répandue, mais nous allons faire en sorte de continuer. Peu importe s’ils détruisent nos locaux, on en reconstruira d’autres ! »

Les rares habitants qui restent à Abu Rasayn vivent sous la menace d’une opération turque de plus grande ampleur, mais Hakif Barkhadan se veut confiant : « Nous résisterons, dit-il, quoi, qu’il en coûte. »

