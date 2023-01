Condamnations à mort en Iran: l'ONU demande au régime de respecter «la vie et la voix de son peuple»

Les condamnations à mort se poursuivent en Iran. Et le régime a commencé à exécuter ses sentences. Le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme, Volker Türk, dénonce le recours à la peine capitale qui confine selon lui « au meurtre d'État ».

Il s'appelle Javad Rouhi. On ne connaît pas son âge mais il a été condamné à mort pour « corruption sur terre », « apostasie par profanation du Coran en le brûlant » et « destruction et incendie de biens publics ». Cette nouvelle condamnation à la peine capitale porte à 18 le nombre de personnes condamnées à mort en lien avec la contestation, selon un décompte établi par l'AFP.

Lundi 9 janvier, la justice iranienne avait également condamné à mort trois manifestants anti-gouvernementaux, Saleh Mirhashemi, Majid Kazemi et Saeid Yaghoubi, accusés d'avoir tué des Bassidjis, membres des forces paramilitaires iraniennes en marge de manifestations à Ispahan.

Le régime a d'ailleurs commencé à exécuter ses sentences. Mohammad Mehdi Karami et Seyed Mohammad Hosseini, deux hommes d'une vingtaine d'années, ont été pendus le 7 janvier dernier. Les deux hommes étaient accusés d'avoir tué ce membre de la milice des Bassidji, liée aux Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique d'Iran, le 3 novembre à Karaj, à l'ouest de Téhéran. Ils sont désormais 4 Iraniens à avoir été exécutés.

Le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a fustigé, ce 10 janvier 2023, la répression politique en Iran, et en particulier le recours à la peine de mort. « L'utilisation comme arme des procédures criminelles pour punir les personnes qui exercent leurs droits élémentaires, comme ceux qui participent ou organisent les manifestations, confine au meurtre d'État », a déclaré Volker Türk dans un communiqué. Selon lui, le régime utilise les condamnations à la peine capitale contre des manifestants pour effrayer la population et faire taire la contestation. « Le gouvernement iranien servirait mieux ses intérêts et ceux de son peuple en écoutant leurs griefs et en entreprenant les réformes juridiques et politiques nécessaires pour garantir le respect de la diversité d'opinion, les droits à la liberté d'expression et de réunion, et le plein respect et la protection des droits des femmes dans tous les domaines de la vie », a insisté encore le Haut-Commissaire.

Deux exécutions devraient intervenir de manière imminente -celle de Mohammad Boroughani, 19 ans, et celle de Mohammad Ghobadlou, 22 ans, a souligné le Haut-Commissariat dans un communiqué.

L'Autorité judiciaire iranienne prévient qu'elle appliquera de nouveau une loi prévoyant de sévères sanctions, comme l'exil pour les personnes qui ne respecteraient pas l'obligation de porter le voile.

