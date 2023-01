Iran: exportations record de pétrole malgré l'embargo américain

Un drapeau iranien près d'une plateforme de pétrole à Soroush dans le Golfe. Les exportations de pétrole du pays ont battu un nouveau record en novembre et décembre 2022. REUTERS/Raheb Homavandi

RFI

Les exportations de pétrole iranien ont battu un nouveau record en novembre et décembre 2022. Et ce, malgré les sanctions de Washington contre Téhéran. Parmi les plus gros importateurs du pétrole iranien figure la Chine. C'est le fruit d'un partenariat économique entre les deux pays mis en application l'an passé.