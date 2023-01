La capitale du Liban, Beyrouth, parmi les pires villes en termes de qualité de vie

Un classement international publié récemment indique que la capitale libanaise offre une des pires qualités de vie au monde. © Gavin Hellier / GettyImages

Texte par : Paul Khalifeh Suivre 3 mn

Plus de trois ans après le début de la crise économique, en octobre 2019, le Liban ne voit toujours pas le bout du tunnel et la vie quotidienne des Libanais continue de se dégrader. Les prix explosent, l’inflation est galopante, la chute de la livre libanaise vertigineuse. Selon la Banque mondiale, plus de 80% de la population vit dans la pauvreté.