UE: «L’inscription des Gardiens de la révolution iraniens comme entité terroriste pourrait aboutir à leur isolement»

Les 27 pays membres de l’Union européenne, ainsi que la Grande-Bretagne, doivent bientôt décider d’inscrire ou non les Gardiens de la révolution iraniens sur leur liste des entités terroristes. Une demande qui sera au cœur du rassemblement de la diaspora iranienne ce lundi à Strasbourg. Quelles conséquences aurait une telle mesure ? Éléments de réponse avec Majid Golpour, expert sur les questions iraniennes auprès de l'UE.

RFI : La Grande-Bretagne, l’Allemagne, les Pays-Bas et la République tchèque sont pour l'inscription des Gardiens de la révolution iraniens comme entité terroriste, et il semblerait qu’ils aient attiré le soutien de la France malgré les réticences initiales de Paris. Assistons-nous aujourd’hui à un tournant dans la position de l’Europe vis-à-vis de la République islamique ? Et si oui, quelles en sont les motivations ?

Majid Golpour : Le tournant stratégique de la part de l’Union européenne à l’égard de la République islamique a commencé il y a plus de deux mois. Depuis le 9 novembre exactement, nous sommes dans une rupture des relations interparlementaires européennes avec l’Iran. Le Parlement européen a rompu toute sa relation avec [Téhéran] en raison de la violation extrême des droits de l’homme en Iran.

Il y a eu, ensuite, toute une série de sanctions européennes décrétées par la Commission, qui de façon très raisonnée et très argumentée, visent des personnalités éminentes, des personnes et des entités du régime, notamment le ministre de l’Intérieur, des chefs provinciaux, des forces de l’ordre, le Corps des gardiens de la révolution islamique, des responsables de la radiotélévision publique. À ce jour, la liste des personnes et entités iraniennes faisant l’objet de sanction de la part de l’UE, dans ce cadre, comprend environ 150 personnes et entités.

Le 12 décembre, un document officiel de la Commission européenne a annoncé l’adoption de nouvelles conclusions à l’égard de la République islamique, en condamnant « la répression inacceptable des manifestations en Iran et la situation en matière de droits de l’homme », apportant ainsi son soutien à la contestation en cours. Donc, nous sommes déjà dans un tournant stratégique. Je crois que la marge de manœuvre pour obtenir un changement de comportement de la part du régime, ou obtenir le changement du régime, se rétrécit de plus en plus.

La Commission européenne, qui est l’autorité en charge de préparer et coordonner les sanctions, se trouve aujourd’hui sous la pression du Parlement européen pour sanctionner les Gardiens de la révolution. Mais la mise en œuvre de cette action rencontre des complications juridiques et sécuritaires, car il est difficile d’assimiler le Corps des gardiens de la révolution aux groupes terroristes tel qu’al-Qaïda ou l’État islamique. Il s’agit d’une armée officielle d’un pays, avec des réseaux très développés…

Et très puissants…

Oui, très puissants aussi. Cette action est ainsi laborieuse, mais c’est en train de se faire. Il y a aussi des considérations liées à l’accord sur le programme nucléaire iranien (JCPOA) qui n’est toujours pas mis à l’écart par les institutions européennes.

Si l’Europe parvient à inscrire les Gardiens de la révolution sur la liste des organisations terroristes, quelles seront les conséquences pour le régime de Téhéran, compte tenu du poids économique de cette entité ?

Les conséquences seront tous azimuts. Car cette décision entrainerait la rupture de toutes les relations économiques des Gardiens de la révolution. La République islamique a développé, notamment depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, de vastes réseaux d’échange dans neuf pays de la région et tous ces marchés parallèles sont coordonnés par les Gardiens de la révolution. L’inscription de ces derniers sur la liste des organisations terroristes créerait une obligation pour les autorités bancaires et financières internationales de mettre fin à toute transaction avec eux.

Si une telle décision était prise, tout contact, quel qu’il soit, serait considéré comme un rapport illégal du point de vue de droit international. Cela pourrait aboutir à l’isolement de cette organisation et réduire grandement les marges de manœuvre de la République islamique et ses influences malsaines dans la région, par exemple, en Irak, au Liban ou en Syrie.

Les États-Unis, sous Donald Trump, ont mis les Gardiens de la révolution sur la liste des entités terroristes et cette mesure reste toujours valable. Est-ce qu’une position semblable de la part de l’Europe ne va pas pousser davantage l’ayatollah Khamenei vers son alliance avec la Chine et la Russie ?

Les sanctions établies sous Donald Trump à l’égard de la République islamique d’Iran avaient pour objectif d’isoler les Européens dans leurs échanges commerciaux avec l'Iran. D'où l'idée des sanctions secondaires, qui affectaient directement les entreprises européennes, alors qu'aujourd'hui, nous parlons directement d'un changement de régime. Si l’Europe parvient à adopter cette motion, un front international assez puissant composé de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande, du Canada, de l'Amérique et de l'Europe se constituerait et dans ce cas, ce n’est pas sûr que la Russie et la Chine restent aux côtés de la République islamique.

