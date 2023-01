Des juges européens au Liban pour enquêter sur les agissements du gouverneur de la Banque centrale

Riad Salamé est cité dans des enquêtes ouvertes dans plusieurs pays (dont la France), soupçonné de détournement de fonds notamment. Cette semaine, des enquêteurs français, allemand et luxembourgeois sont à Beyrouth pour auditionner ensemble des témoins libanais.

Publicité Lire la suite

Riad Salamé, 72 ans, est considéré comme l'un des personnages emblématiques des crises que connait le Liban et de la corruption qui mine ce pays : Riad Salamé est à la tête de la Banque centrale depuis trois décennies. L'homme est très critiqué dans le contexte de naufrage économique du Liban

Il ne fait pas partie des témoins qui doivent être entendus par les magistrats européens présents au Liban cette semaine. Mais plusieurs pistes remontent vers le tout-puissant gouverneur de la Banque du Liban.

Chanez Mendsous est juriste pour Sherpa, une ONG anti-corruption bien connue pour sa lutte contre les biens mal acquis. Sherpa a identifié en France de possibles délits de détournements de fonds et de blanchiment. « Ce qui a éveillé nos soupçons, c'est la présence sur le sol français d'investissements, notamment de biens immobiliers, des immeubles dans les quartiers huppés de la capitale, qui ont pu être retracés comme étant la propriété, par le biais de montages financiers, des personnes visées par notre plainte. Le plus important étant Riad Salamé et certains de ses proches. »

Sherpa a déposé plainte contre X en France et au Luxembourg. Pour l'instant, Riad Salamé n'est pas mis en examen mais l'une de ses proches l'est depuis juin dernier.

Les juges français, allemand et luxembourgeois coopèrent dans ce dossier. Avant de se rendre ensemble au Liban cette semaine, ils avaient gelé 120 millions d'euros l'année dernière, dans le cadre d'une enquête pour blanchiment visant cinq personnes dont le gouverneur de la Banque du Liban.

Riad Salamé est aussi visé par des investigations en Suisse et dans son pays même.

► À lire aussi : Une délégation de juges européens à Beyrouth pour enquêter sur des malversations financières

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne