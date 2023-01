Israël: une réforme de la justice liée à la situation judiciaire de Benyamin Netanyahu

"Estamos en medio de las negociaciones y hemos progresado mucho, pero viendo el ritmo de las cosas, se necesitarán todos los días adicionales previstos por la ley para formar un gobierno", expresó Benjamin Netanyahu. REUTERS - POOL

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Depuis le début de l’année en Israël, chaque samedi, des milliers de personnes descendent dans la rue pour protester contre la réforme du système judiciaire. Le nouveau gouvernement, le plus à droite de l’histoire du pays, prévoit de se doter des pleins pouvoirs, et de mettre la justice sous tutelle. Cette réforme intervient alors que le Premier ministre, Benyamin Netanyahu, est inculpé dans trois affaires criminelles. Son ministre de la Justice reconnaît désormais publiquement qu'il y a un lien entre le procès de Netanyahu, et la réforme.