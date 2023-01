La Cour suprême israélienne invalide la nomination du numéro 2 du gouvernement

Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu aux côté de son ministre de l'Intérieur et de la Santé Arié Dery à Jérusalem le 8 janvier 2023.

La Cour suprême israélienne vient d’invalider la nomination d'Arié Dery, qui gère l’Intérieur et la Santé. Deux options s’offrent désormais à Benyamin Netanyahu.

Publicité Lire la suite

Arié Dery, ministre de l’Intérieur et de la Santé, est un multirécidiviste. Dans les années 2000, il est condamné pour corruption. Plus récemment, l’année dernière, il est épinglé pour fraude fiscale. Pour éviter une seconde fois la case prison, il passe un accord avec la justice : son retrait de la vie politique, contre du sursis, rapporte notre correspondant à Jérusalem, Sami Boukhelifa.

Loin de tenir parole, il se présente aux élections législatives, et parvient à être réélu. Au Parlement, ses alliés tricotent à la va-vite un texte de loi sur mesure. Il est d’ailleurs baptisé la « loi Dery ». En substance, une personne reconnue coupable mais pas condamnée à de la prison ferme, peut ainsi obtenir un portefeuille ministériel.

► À lire aussi : Israël: Netanyahu présente son nouveau gouvernement, le plus à droite de l'histoire du pays

Ce mercredi, la Cour suprême israélienne a tranché : cette loi est invalidée. Dix des onze juges de la plus haute juridiction du pays ont pris la même décision : Arié Dery ne peut plus être ministre. « La Cour suprême a décidé que la nomination du député Arié Dery au poste de ministre de l'Intérieur et de la Santé ne peut pas être validée », a affirmé la cour dans un communiqué. « Le Premier ministre doit le limoger », poursuit-elle.

Un poids lourd du gouvernement

Pas si simple. Car Arié Dery est un poids lourd du gouvernement. Il est le leader du parti Shass, formation religieuse ultraorthodoxe. Si Benyamin Netanyahu le démet de ses fonctions, il perd son principal allié, et c’est son gouvernement qui risque de s’effondrer. Avec à la clé, de nouvelles élections. Mais le laisser en poste, c’est tombé dans l’illégalité.

Le pouvoir judiciaire est en Israël le seul en mesure de contrôler le gouvernement et de sauvegarder les droits individuels, ce qu'il a fait mercredi via la Cour suprême en tranchant sur cette nomination. « Nous ferons en sorte de réparer cette injustice par tous les moyens légaux », ont annoncé les chefs des partis de la coalition, dans un communiqué conjoint, qualifiant la décision du tribunal « d'atteinte grave à la démocratie ».

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne