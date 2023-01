Iran: le vote du Parlement européen contre les Gardiens de la révolution, un tournant

Les députés européens demandent d'inscrire les Gardiens de la révolution iranienne sur la liste des organisations terroristes de l'Union européenne. Mais pour le président iranien, c'est un « geste de frustration », après les efforts vains déployés par l'Europe pour porter un coup à son peuple. Ce vote est motivé par la multiplication des exécutions de manifestants en Iran, quatre mois après le début du soulèvement provoqué par la mort de Mahsa Amini. Les exécutions ont fait changer d'avis certains élus.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondante à Strasbourg, Wyloën Munhoz-Boillot

Les eurodéputés « invitent l’Union et ses États membres à inscrire les Gardiens de la révolution sur la liste de l'Union en matière de terrorisme. »

Ce texte tiré d'un amendement, très largement adopté mercredi soir par le Parlement européen, témoigne du changement de position de certains élus, notamment macronistes, jusqu'ici réticents à un renforcement des sanctions contre Téhéran, mais que les évènements des derniers jours en Iran ont fait changer d'avis.

Comme Salima Yenbou, de Renew :

Le tournant, ce sont des prisonniers français et européens en général qui sont dans les geôles. Ils viennent d'en exécuter un (l'Irano-Britannique Alireza Akbari, NDLR). Et puis ils exécutent aussi les manifestants, donc il n'y a plus de discussion possible !

En plus du texte adopté mercredi, le Parlement européen devait voter une résolution plus complète sur le sujet. Y figure notamment l'interdiction de toute activité économique et financière avec les entreprises liées aux Gardiens de la révolution.

Avec ces deux textes, les eurodéputés veulent faire pression sur le Conseil européen, seul à pouvoir rendre des sanctions effectives. La question des Gardiens de la révolution sera à l'ordre du jour de la prochaine réunion des ministres des Affaires étrangères des Vingt-Sept, prévue lundi.

►À relire : Les eurodéputés demandent l'inscription des Gardiens de la Révolution comme organisation terroriste

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne