Le conseiller Jake Sullivan lance le ballet diplomatique Israël-États-Unis

Le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, lors d'un briefing à la Maison Blanche, le 12 décembre 2022 (photo d'illustration). AFP - BRENDAN SMIALOWSKI

Texte par : RFI Suivre 1 mn

En ce début d'année, Israël et les États-Unis entament un véritable ballet diplomatique, et Jake Sullivan ouvre la marche. Le conseiller américain à la Sécurité nationale a rencontré plusieurs responsables israéliens. Avec le Premier ministre Benyamin Netanyahu, il a notamment discuté de l'Iran et de l'Arabie saoudite. Washington cherche également à s'assurer que son principal allié au Moyen-Orient ne franchisse pas toutes les lignes rouges dans le dossier israélo-palestinien. Surtout depuis l'arrivée au pouvoir des partis d'extrême droite en Israël.