Syrie: un an après l’attaque de la prison de jihadistes, les habitants de Hassaké restent traumatisés

Il y a un an tout juste, des commandos de l’État islamique attaquaient une prison renfermant des milliers de jihadistes pour tenter de les libérer, à Hassaké, dans le nord-est syrien. Dix jours de combats et de mutineries à l’intérieur et à l’extérieur. Bilan : près de 400 morts chez les jihadistes, 120 chez les forces de sécurité, et un nombre inconnu d’évadés. Le quartier d’Al Ghwayran où se trouve la prison a été en partie détruit et ses habitants vivent toujours dans la peur.

De nos envoyés spéciaux à Hassaké, avec la participation de Jiwan Mirzo

Dans les rues boueuses d’Al Ghwayran, des enfants courent en claquettes en plein hiver. C’est un quartier pauvre de Hassaké avec en plein milieu une prison pour jihadistes dont les murs d’enceinte s’étendent à perte de vue. Le 20 janvier 2022, deux camions piégés explosent devant les portes du bâtiment. Des tirs nourris s'ensuivent. Abu Hacine, qui habite juste à côté, encore traumatisé, s’en souvient. « C’était un jeudi soir. Le lendemain matin, nous sommes sortis, nous pensions que c’était juste des incidents mais nous ne savions pas que les membres de l’État islamique s’étaient dispersés dans tout le quartier. » Abu Hacine demande à des soldats qui sont là ce qu’il se passe. « Ils ont dit : "rien". Mais tout à coup, il y a eu un tir et mon cousin est tombé à terre, raconte-t-il, la gorge serrée. On était à l’entrée de ma maison. Il a été tué et personne n’a cherché à savoir ce qu’il s’était vraiment passé. Maintenant ses enfants sont orphelins. Qu’est-ce qu’il a fait pour mériter ça ? »

Combats acharnés, frappes aériennes, il faudra dix jours aux forces de sécurité kurdes, aidées par l’armée américaine, pour reprendre le contrôle total de la prison. La chasse à l’homme se fait aussi à l’extérieur, dans le quartier d’Al Ghwayran où se sont retranchés des centaines de jihadistes. Tout est bouclé et les habitants sont obligés de fuir. « Quand les combats ont commencé, on est parti, tout le quartier s’est vidé, raconte Ahmed, le visage emmitouflé dans un keffieh. Des gens ont mis deux, voire trois mois, pour revenir et certains n’ont même pas pu. La zone était interdite et ce n’était pas autorisé d’aller dans sa maison. »

Un an après l’attaque de la prison d’Hassaké, la plupart des habitants d’Al Ghwayran sont rentrés chez eux mais la vie n’a pas repris comme avant à cause des destructions. © Murielle Paradon/RFI

La peur d'une nouvelle attaque

Aujourd’hui, la plupart des habitants d’Al Ghwayran sont rentrés chez eux, mais la vie n’a pas repris comme avant à cause des destructions. « La boulangerie a été détruite par des bombardements, c’est ce qui a le plus impacté les habitants d’Al Ghwayran, explique Abu Hussein, un vieil homme qui vend du thé dans une roulotte. Pour le pain maintenant, on doit payer 500 livres de plus à des marchands venus de l’extérieur. Des services publics pour la population ont été détruits. Il y a une pauvreté incroyable. J’ai un garçon qui travaille avec moi et mes filles, elles ne vont plus à l’école parce que la plupart des écoles sont occupées par des déplacés », déplore-t-il.

Devant sa boutique d’alimentation, Faiz est en colère. Ce commerçant n’en peut plus de cette prison qui représente, selon lui, une menace permanente pour lui et sa famille : « Vous imaginez une prison en plein milieu d’une ville ? On a toujours peur, qu’est-ce qu’on a fait ? Il faut qu’ils déplacent la prison ailleurs ! ». Faiz évoque des entraînements des forces de sécurité de la prison et des tirs qu’on entend régulièrement. À quelques mètres de là, une vieille femme qui tente de se réchauffer, avec des enfants, autour d’un brasero, renchérit. Elle vit dans la psychose d’une autre attaque de la prison. « On est terrorisé. On s’endort dans la peur et on se réveille dans la peur. Pourquoi on ne ramène pas ces prisonniers chez eux ? interroge-t-elle. On est déjà pauvres, pourquoi on les garde ici ? »

Le quartier d’Al Ghwayran à Hassaké, où se trouve la prison, a été en partie détruit et ses habitants vivent toujours dans la peur. © Murielle Paradon/RFI

Beaucoup de ces prisonniers sont des jihadistes étrangers venus rejoindre les rangs de l’organisation État islamique en Syrie avant d’être vaincus en 2019 à Baghouz. Leurs pays respectifs rechignent à les rapatrier. Et les forces kurdes qui les gardent en détention manquent de moyens. Elles estiment qu’une nouvelle attaque comme celle de l’an dernier à la prison de Hassaké pourrait se reproduire à tout moment. Les cellules du groupe État islamique sont toujours actives dans la région.

La prison de Hassaké, dans le quartier d’Al Ghwayran, en janvier 2023. © Julien Boileau/RFI

