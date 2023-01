Israël: nouvelles manifestations contre le projet de réforme du pouvoir judiciaire

Manifestation contre le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu et son gouvernement qui, selon ses opposants, menacent la démocratie et les libertés. Tel Aviv, ce samedi 21 janvier 2023.

Cette semaine encore, des manifestations en Israël pour protester contre la réforme du pouvoir judiciaire. Le plus important rassemblement s'est tenu à Tel-Aviv, mais des manifestations se sont déroulées dans d'autres villes israéliennes, notamment à Jérusalem.

Avec notre correspondant à Jérusalem, Michel Paul

« Protégeons les minorités », « nous ne sommes pas en Pologne, encore moins en Hongrie », scandent les manifestants massés très symboliquement face à la résidence d'Isaac Herzog, le président israélien au rôle largement cérémonial. Pour le caricaturiste Michel Kichka, c'est l'avenir du pays qui est en jeu.

Cette soi-disant réforme, que Bibi est en train d'essayer de faire dans la justice israélienne, conduit Israël en dehors de la démocratie et risque, si elle passe, de changer complètement l'État pour lequel on défend l'avenir. Je pense que l'avenir est en danger. Les anarchistes, ce sont ceux qui sont au pouvoir pour le moment, c'est pour ça que je suis dans la rue.

Les organisateurs ont voulu mobiliser des participants de tout bord politique. De gauche comme de droite. Et nombreux dans la foule sont ceux qui portent la kippa.

Claude Klein, manifestant et professeur de droit constitutionnel, estime que la poursuite des manifestations pourrait faire fléchir en fin de compte le gouvernement.

Ce n'est qu'un début, il faudrait que ça tienne longtemps et on va voir comment le gouvernement va réagir. Mais c'est très important, et je crois que Netanyahu en tient compte.

Des rassemblements ont eu lieu dans toutes les grandes villes israéliennes. La manifestation la plus importante s'est déroulée à Tel-Aviv avec plus de 100 000 participants. Ce gigantesque mouvement de protestation devrait se poursuivre la semaine prochaine à l'appel de plus de 40 organisations civiles et politiques.

