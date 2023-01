Égypte: deux hommes d'affaires libérés après deux ans de détention

Les autorités égyptiennes ont libéré samedi 21 janvier deux hommes d’affaires milliardaires. Ils avaient été arrêtés il y a deux ans et accusés d’être membres et de financer la Confrérie des Frères musulmans. Des accusations qui n’ont pas été abandonnées. Ces libérations ont été bien accueillies par les milieux d’affaires égyptiens, toutes tendances confondues.

Avec notre correspondant au Caire, Alexandre Buccianti

L’arrestation de Safwan Thabet et son fils Seif en décembre 2020 avait provoqué un vif émoi dans les milieux d’affaires égyptiens. Des milieux où circulaient des informations selon lesquels l’accusation d’être membre des Frères musulmans n’était pas la vraie raison pour laquelle les propriétaires de Juhayna, le plus grand producteur égyptien de lait et de jus de fruit, avaient été arrêtés.

Ces milieux indiquaient que les hommes d’affaires avaient été approchés par des hauts responsables de services qui leur avaient promis un classement des poursuites contre une cession d’une partie des actions de la société.

Le refus catégorique de Safwan Thabet aurait entraîné son arrestation. Les milieux d’affaires ajoutaient que d’autres pressions, pour des causes diverses, avaient été exercées sur d’autres hommes d’affaires. Il en a résulté une atmosphère de suspicion qui a éloigné des investisseurs de l’Égypte. La libération aurait été faite pour rassurer les investisseurs, mais aussi le FMI.

« Mon père Safwan Thabet et mon frère Seif al-Din Thabet sont avec nous », a écrit Mariam, la fille de Safwan Thabet, qui a tweeté une photo.

