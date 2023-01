Israël: le ministre de l'Intérieur et de la Santé démis de ses fonctions

Arié Dery lors d'une session spéciale de la Knesset, à Jérusalem, le 29 décembre 2022. AP - Amir Cohen

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Arié Dery, ministre israélien de l'Intérieur et de la Santé, a été démis de ses fonctions par le Premier ministre Benyamin Netanyahu. Mercredi dernier, la plus haute instance juridique du pays avait invalidé sa nomination à ces deux postes ministériels. Une nouvelle crise pour le gouvernement le plus à droite de l'histoire d'Israël.