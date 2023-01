Liban: des manifestants viennent soutenir les députés occupant le Parlement

Reportage

Des députés libanais issus du mouvement de contestation de 2019 ont occupé le Parlement pour la troisième nuit consécutive. Ils demandent l’ouverture immédiate d’une session parlementaire jusqu’à l'élection d’un président de la république dont le poste est vacant depuis fin octobre.

Avec notre correspondante à Beyrouth, Sophie Guignon

Barbelés, barrières et militaires… Derrière un imposant dispositif de sécurité, une poignée de manifestants se relaient devant le Parlement. Yahya el-Masri, 56 ans, installe une enceinte sur le toit de sa voiture. Elle diffuse les hymnes du mouvement de contestation de 2019 dont les députés frondeurs sont issus. « Mes chansons, ils vont les entendre bien au-delà du parlement. On doit les soutenir », déclare Yahya el-Masri.

Depuis jeudi soir, une dizaine d’élus de l’opposition occupent la chambre des députés. Ils réclament l’ouverture d’une session parlementaire pour élire en urgence un président, pour l’heure sans succès.

Le Parlement libanais est occupé par des députés d'opposition depuis le 20 janvier 2023 pour demander l'élection d'un nouveau président. © Firas Hamdan/Handout via Reuters

Chérine el-Zein et Maha Dib, deux activistes de la première heure, espère voir la mobilisation grandir. « Ça me rend un peu triste qu’il y ait peu de monde. C’est une opportunité pour les gens d’imposer leurs revendications. Ce n’est pas le moment de rester chez soi et de se plaindre du gouvernement », lance la première. « C’est notre dernière chance, soit ça marche, soit on n'y arrive pas et on sera dans une situation terrible », explique la seconde.

Déterminés à ne pas céder face à l’inertie politique, les députés de l’opposition organisent des rotations pour tenir ce sit-in dans la durée.

