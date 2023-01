Bande de Gaza: pour le Hamas, les attaques israéliennes ne peuvent rester sans conséquences

Les sirènes ont retenti cette nuit en Israël, à la suite de tirs de roquettes depuis la bande de Gaza. L’État hébreu a riposté, en menant des frappes contre l’enclave palestinienne. Aucune victime n’est signalée de part et d’autre. Mais ces violences interviennent au lendemain d’un raid meurtrier, lancé par les forces d’occupation israéliennes en Cisjordanie occupée, à Jénine. Neuf Palestiniens ont été abattus hier, par l’armée israélienne dans cette ville. Un dixième a été tué près de Ramallah. Les tirs depuis la bande de Gaza sont une réponse à l’assaut israélien contre Jénine.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Jérusalem, Sami Boukhelifa

Le Hamas, groupe armé palestinien au pouvoir dans la bande de Gaza, n’a pas officiellement revendiqué les tirs de cette nuit. Mais son message est clair : les attaques israéliennes ne resteront pas sans conséquences.

Mise en garde

Régulièrement, à la suite d’opérations militaires israéliennes en Cisjordanie occupée, ou d’incursion de la police de l’État hébreu sur l’esplanade des Mosquées à Jérusalem, le mouvement islamiste palestinien tire des salves de roquettes contre des villes israéliennes. Comme cette nuit, elles sont généralement interceptées par le « Dôme de fer », le dispositif anti-missiles israélien. Mais il s’agit davantage d’une mise en garde du Hamas, que d’une véritable déclaration de guerre.

Pas un événement isolé

Toutefois, les violences de ces dernières 24 heures ne sont pas un événement isolé. Au cours des douze derniers mois, Israël a multiplié ses incursions dans les secteurs de Jénine et de Naplouse, bastions des groupes armés palestiniens en Cisjordanie. L'année 2022 a été la période la plus meurtrière en Palestine depuis presque vingt ans. Et il y a trente morts déjà depuis le début de l’année 2023.

►À lire aussi : L'Autorité palestinienne stoppe sa coordination sécuritaire avec Israël après un raid meurtrier à Jénine

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne