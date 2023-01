Israël-Palestine: la spirale de la violence semble être relancée

Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu se rend sur les lieux de la fusillade près d'une synagogue à Jérusalem, vendredi 27 janvier 2023. AP - Maya Alleruzzo

La spirale de la violence entre israéliens et palestiniens semble relancée au lendemain de l'attaque d'une synagogue et la mort de sept personnes. Les réactions sont nombreuses et unanimes depuis ce 27 janvier pour condamner cette attaque. Un drame, quelques heures après des opérations meurtrières menées par l'état hébreu en Cisjordanie occupée.