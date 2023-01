Le secrétaire d'État américain au Proche-Orient en pleine flambée des violences

Renouer avec « Bibi »

Pour la Maison Blanche, il s'agissait avant tout de renouer le contact avec Benyamin Netanyahu, tout juste réélu avec sa coalition d'extrême droite, et de rappeler l'attachement des États-Unis à une solution à deux États.

Le programme du nouveau gouvernement israélien est une source d'inquiétude pour Washington, notamment la réforme de la justice, très critiquée à l'intérieur même d'Israël.

Et puis, il y a aussi le projet de légalisation de dizaines de colonies illégales de Cisjordanie. Une ligne rouge pour Washington, qui mettait en garde, il y a quelques semaines, contre toute poursuite de la politique de colonisation.

La venue d'Antony Blinken devrait ainsi permettre d'évoquer tout cela, mais les entretiens avec les dirigeants israéliens et palestiniens risquent d'être dominés par le regain de tension entre les deux parties. Et le chef de la diplomatie américaine ne pourra sans doute rien faire de plus que d'appeler au calme.

L'administration américaine se serait bien passée de ces nouvelles tensions, d'autant qu'elle est déjà bien occupée avec la guerre en Ukraine et les relations avec la Chine.

À New York,

Loubna Anaki