Israël dit envisager une «aide militaire à l’Ukraine»

C’est la première fois que l’Etat hébreu prend officiellement une position aussi marquée, dans la guerre entre Kiev et Moscou. Jusque-là, Israël se contentait d’apporter un soutien humanitaire et diplomatique, à l’Ukraine. Interrogé par la chaîne américaine CNN, sur la livraison du fameux système de défense antiaérienne israélien, Dôme de fer, le Premier ministre Benyamin Netanyahu pourtant proche de Vladimir Poutine, affirme qu’il est en train « d’examiner la question ».

avec notre correspondant à Jérusalem, Sami Boukhelifa

À la guerre, comme à la guerre... chacun défend ses propres intérêts. Et l’intérêt de l’État hébreu, aujourd’hui, est un positionnement clair dans le camp occidental, aux côtés des Ukrainiens.

« Israël ne fournira pas d’armes à l’Ukraine », affirmait l'an dernier, Benny Gantz, le ministre de la Défense de l’État hébreu du gouvernement de Naftali Bennett. Au début réticent à tourner complètement le dos à Moscou, Israël a progressivement évolué sur cette question. Qu’est-ce qui a changé ? Deux choses principalement :

L’Iran, bête noire d’Israël, a fourni des drones kamikazes à la Russie. Et ce soutien militaire n’est pas à sens unique, affirme l’administration américaine. Moscou approvisionne également la République islamique en armement.

Inacceptable, estime l’État hébreu, qui redoute que Téhéran se dote de l’arme atomique. Israël prône d’ailleurs une action militaire occidentale, contre l’Iran.

En attendant, l’État hébreu mène une guerre indirecte contre les milices iraniennes, positionnées en Syrie. Dans ce pays voisin, c’est la Russie, alliée de Damas, qui contrôlait l’espace aérien. Israël avait donc besoin du feu vert de Moscou, pour intervenir sur place.

C’est là qu’intervient le deuxième changement : à mesure que la guerre en Ukraine s’est intensifiée, Moscou s’est désengagée de Syrie, et a transféré ses batteries anti-aériennes S300 vers son propre territoire. Israël jouit donc aujourd’hui d’une plus grande liberté d’action en Syrie. Plus besoin de Moscou.

