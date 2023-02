La cheffe de la diplomatie française se rend à Riyad à la recherche de soutien

Une amitié qui fait grincer des dents

La proximité affichée par la France avec l'Arabie saoudite irrite, du côté des défenseurs des droits humains. Deux ONG ont notamment pointé l'accélération du recours à la peine de mort et à la torture par la monarchie du Golfe.

Le nombre d'exécutions a doublé en Arabie saoudite, selon l'organisation britannique Reprieve et l'Organisation saoudienne européenne pour les droits de l'homme. Depuis l'arrivée au pouvoir en 2015 de l'actuel roi Salman et de son fils Mohammed, Riyad est passé d'une moyenne de 71 exécutions par an à 129. L'année dernière, 147 personnes ont été exécutées.

La directrice de l'ONG Reprieve dénonce le recours à la peine de mort pour broyer la liberté d'expression dans le pays. Les réformes menées par le prince Mohammed ben Salman sont mises en avant par les autorités sur la scène internationale. Elles sont cependant accompagnées d'une répression implacable contre toute dissidence politique, selon les militants des droits humains.

Le rapport dénonce également le recours à des tortures systématiques, dont les mineurs ne sont pas épargnés, ainsi que la violation des procédures, ce qui implique donc des procès inéquitables.

La ministre française des Affaires étrangères a annoncé que l'Iran serait l'un des principaux sujets de discussion avec son homologue saoudien. Il sera sûrement question aussi des négociations sur le nucléaire. Difficile, cependant, d'imaginer une discussion sur les droits de l'homme.