Washington annonce la saisie d'armes iraniennes destinées aux Houthis dans le golfe d'Oman

AP - U.S. military's Central Command

Des fusils d'assaut et des missiles provenant d'Iran et à destination des rebelles Houthis au Yémen, saisis dans le Golfe d'Oman sur le pont d'un navire militaire, le mercredi 1er février 2023.

Le Pentagone a annoncé mercredi une importante saisie d'armes iraniennes destinées au Yémen, effectuée en janvier par des « alliés occidentaux » non identifiés qui seraient des soldats des forces spéciales françaises, selon le Wall Street Journal.

Ce sont plus de 3 000 fusils et 23 missiles guidés anti-tank qui ont été saisis lors d’une opération qui s’est déroulée en janvier. Une photo montre les armes étalées sur plusieurs dizaines de rangées sur le pont d’un navire militaire. Mais les forces occidentales restent discrètes sur les détails de cette intervention révélée par les États-Unis.

Selon le commandement central américain qui supervise les opérations au Moyen-Orient, ce sont des « alliés occidentaux » qui ont procédé à cette saisie. Et le Wall Street Journal évoque des forces spéciales françaises, un rôle que Paris ne confirme pas. La saisie aurait eu lieu dans le golfe d’Oman, « le long des routes maritimes utilisées traditionnellement pour le trafic d'armes de l'Iran au Yémen », dit le communiqué.

Téhéran dément

Les regards se tournent donc vers Téhéran qui soutient les Houthis. Ce groupe rebelle yéménite a réussi à conquérir une partie du pays, et notamment la capitale Sanaa, tenant tête à une coalition internationale emmenée par l’Arabie saoudite. Jeudi, Téhéran a rejeté les accusations américaines, estimant que celles-ci étaient « politiquement motivées » et visaient à « induire en erreur » l'opinion publique.

L'Iran nie fournir un tel soutien militaire aux Houthis, mais plusieurs saisies d'armes, souvent dissimulées sur des bateaux de pêche, ont eu lieu ces derniers mois. Et celle-ci était plus importante que la précédente, début janvier.

