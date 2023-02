Iran: le cinéaste Jafar Panahi libéré sous caution après sept mois de prison

Jafar Panahi avait été arrêté le 11 juillet dernier et contraint à purger une peine de six ans de prison prononcée en 2010.

Le réalisateur iranien multiprimé Jafar Panahi avait été arrêté en juillet dernier et était emprisonné à Téhéran. Sa libération a été annoncée par l'ONG Centre pour les droits humains en Iran (CHRI, basée à New York).

Jafar Panahi a été libéré alors qu'il venait d'entamer une grève de la faim. Il était incarcéré à la prison d'Evin, à Téhéran. Ce vendredi, le journal iranien Sargh a publié une photo montrant le réalisateur multiprimé étreindre l'un de ses soutiens à sa sortie de la prison.

« C'est extraordinaire, un soulagement, une joie totale », a réagi auprès de l'Agence France-Presse la productrice française Michèle Halberstadt, qui distribue ses films. « Son prochain combat est de faire reconnaître officiellement l'annulation de sa peine. Il est dehors, il est libre, c'est déjà formidable. »

Âgé de 62 ans, Jafar Pahani avait été arrêté le 11 juillet, avant même le début de la vague d'actions de protestation qui secoue le régime iranien depuis le mois de septembre, et a été contraint de purger une peine de six ans de prison prononcée en 2010 pour « propagande contre le système ». Le 15 octobre, la Cour suprême avait annulé la condamnation et ordonné un nouveau procès, laissant naître chez ses avocats un espoir de libération.

Dans une déclaration publiée par sa femme jeudi, le réalisateur avait annoncé qu'il était entré en grève de la faim le 1er février pour protester contre ses conditions de détention. « Je resterai dans cet état jusqu'à ce que, peut-être, mon corps sans vie soit libéré de prison », avait-il averti. Le festival de Cannes et deux collectifs de cinéastes français avaient appelé à sa libération.

Le dernier film de Jafar Panahi, Aucun Ours, qui, comme la plupart de ses œuvres récentes, le met directement en scène, avait été projeté en 2022 à la Mostra de Venise alors qu'il était déjà emprisonné. Le réalisateur avait remporté le prix spécial du jury. Avant cela, le réalisateur iranien avait gagné un Lion d'or à la Mostra de Venise en 2000 pour son film Le Cercle. En 2015, il avait été récompensé d'un Ours d'or à Berlin pour Taxi Téhéran et, en 2018, il avait remporté le prix du meilleur scénario pour Trois Visages au Festival de Cannes.

(Avec AFP)

