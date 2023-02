Des cinéastes primés exigent le retrait de leurs films d'un festival iranien

Les frères Jean-Pierre et Luc Dardenne (notre photo d'illustration) ont obtenu pour «Tori et Lokita» un prix spécial au 75e Festival de Cannes en mai 2022. Ils demandent le retrait de leur film du festival international de Farj.

Les frères Jean-Pierre et Luc Dardenne ainsi qu'Alice Diop ont exigé chacun de leur côté le retrait de leurs derniers films de la programmation d'un festival iranien, où ils auraient été inscrits sans leur accord.

Publicité Lire la suite

Tori et Lokita, film des Dardenne qui a obtenu un prix spécial du 75e Festival de Cannes en mai dernier, et Saint Omer de la Française Alice Diop, Grand Prix du Jury à Venise, sont inscrits dans la section « festivals des festivals » du festival international du film de Farj, selon le site internet en farsi de la manifestation. « Il est bien évidemment impossible de concevoir que mon film puisse être projeté au sein d'un festival de cinéma organisé par un régime qui mène depuis des années une politique de violence et de répression à l'encontre de son peuple et où des réalisateurs sont enfermés pour avoir eu le courage d'exercer leur droit légitime à la liberté », a fait savoir Alice Diop.

« Soutien »

« J'exige, selon ses déclarations transmises vendredi 3 février à l'AFP, que mon film soit retiré immédiatement de cette programmation et apporte mon soutien au courageux mouvement de contestation et de révolte en Iran qui, nous l'espérons tous, saura faire vaciller cette dictature ».

De leur côté, les Belges Jean-Pierre et Luc Dardenne, dans un communiqué de leur société Les Films du Fleuve, exigent que leur film Tori et Lokita « soit retiré du programme de ce festival qui est la vitrine d'un régime religieux dictatorial et meurtrier que nous condamnons. Nous sommes solidaires de ceux qui luttent contre ce régime et saluons leur courage », disent-ils encore.

Mobilisation

De nombreux professionnels et artistes du cinéma ont dénoncé ces derniers mois la répression en Iran et se sont encore mobilisés jeudi en faveur de leur collègue réalisateur iranien Jafar Panahi, finalement libéré sous caution le vendredi 3 février dans l'après-midi après sept mois de prison.

►À lire aussi : Iran: le cinéaste Jafar Panahi libéré sous caution après sept mois de prison

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne