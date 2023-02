Israël: émotion après le viol d'une femme dans le sud du pays

Dans le sud d'Israël, un homme issu de la communauté bédouine a été arrêté, soupçonné d'avoir violé une femme d'une trentaine d'années devant ses enfants. Un fait divers qui intervient alors que la nouvelle coalition israélienne se prépare précisément à réprimer la criminalité dans cette région du pays.

Avec notre correspondant à Jérusalem, Michel Paul

Le viol d’une jeune femme, chez elle, en présence de ses trois enfants, provoque l’émotion et la colère en Israël. Cela se passe dans la petite localité de Gedera dans le sud d'Israël. Les habitants et habitantes de la ville sont descendus dans la rue pour manifester et réclamer plus de sécurité.

En moins de 24 heures, la police scientifique a retrouvé l’auteur de l’attaque. Un jeune homme de 22 ans, membre d’une tribu bédouine de la région. Et cela relance le débat sur les relations tendues avec les bédouins du Negev - peuple nomade, arabe et citoyen d’Israël - qui vivent pour beaucoup dans des villages non reconnus, sans raccordement au réseau électrique, sans accès à l’eau potable, et qui ne reconnaissent pas, pour certains, les lois du pays.

Un problème inscrit dans le programme politique du nouveau gouvernement israélien, le plus extrémiste que n’ait jamais connu le pays. Et lorsque le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, s’est rendu sur place, les manifestants ont réclamé plus d’actions et moins de paroles.

