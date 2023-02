Une réunion diplomatique à Paris pour trouver une issue à la crise politique au Liban

Au naufrage économique du Liban s'ajoute une crise politique qui s'est encore aggravée le 31 octobre dernier avec la fin du mandat présidentiel. Le Parlement de Beyrouth ne parvient pas à élire un président pour succéder à Michel Aoun.

La situation est suffisamment préoccupante pour que plusieurs pays aient décidé à tenir une réunion sur ce thème à Paris ce lundi. France, États-Unis, Arabie Saoudite, Qatar, Égypte... Pas de ministres mais une réunion de diplomates ce lundi à Paris. Objectif : « inciter la classe politique libanaise à prendre ses responsabilités et favoriser une sortie de crise », selon les termes de la diplomatie française.

Le vide institutionnel au Liban inquiète. Ce fut l'un des sujets de discussions durant la visite de la ministre française des Affaires étrangères Catherine Colonna dans plusieurs pays du Golfe ces derniers jours. Paris plaide pour que l'Arabie Saoudite s'implique davantage au Liban.

Mais comment débloquer la situation sans un autre acteur régional incontournable, l'Iran, parrain du Hezbollah ? Ce dernier est à la fois un puissant parti politique libanais et une milice lourdement armée. Officiellement, il ne soutient aucun candidat mais son poids parlementaire lui permet de bloquer toute candidature qui ne lui convient pas.

En attendant, ce blocage politique - quasi permanent depuis près de vingt ans au pays du Cèdre - enfonce toujours plus le Liban et sa population dans la crise économique et monétaire.

