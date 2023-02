Séisme: l'aide internationale arrive en Turquie, mais comment faire en Syrie?

L'Irak se mobilise pour venir en aide

Un pont aérien est désormais en place entre l'Irak et ses voisins turcs et syriens. Le gouvernement de Bagdad s'est engagé à fournir une aide d'urgence incluant des équipements médicaux et d'hébergement et du carburant. Un convoi de camions-citernes doit être acheminé en Syrie.

L'Irak, avec l'Iran, a été parmi les premiers à proposer son aide à Damas. Dans la nuit de lundi à mardi déjà, deux avions cargo ont atterri dans la capitale syrienne, transportant nourriture, médicaments, couvertures et une équipe de secours du Croissant-Rouge irakien.

L'organisation avait rassemblé 60 tonnes de matériels dont des tentes et des vivres qui ont transmis dès l'arrivée à leurs homologues du Croissant-Rouge arabe syrien pour être acheminée vers les provinces sinistrées, dans les zones contrôlées par le régime, d'abord.

Le Croissant arabe syrien s'est dit prêt à envoyer des convois aussi dans les zones rebelles, via les Nations unies. L'Irak a aussi fait parvenir de l'aide en Turquie. Environ 150 volontaires paramédicaux ont rejoint le sud du pays avec des ambulances et une clinique mobile.