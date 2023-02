Israël/Territoires palestiniens: Barcelone suspend son jumelage avec Tel-Aviv

Barcelone suspend son jumelage avec Tel-Aviv. La ville espagnole annonce également rompre temporairement tous ses liens avec Israël, en raison de « la violation systématique des droits de l'homme de la population palestinienne » par l’État hébreu, précise l’élue de gauche. Les autorités israéliennes dénoncent une décision « regrettable ».

Avec notre correspondant à Jérusalem, Sami Boukhelifa

Une action militante de Barcelone, et une réaction presque immédiate de la diplomatie israélienne. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de l’État hébreu, publie une série de tweets en catalan, pour condamner cette décision de rompre les liens avec Tel-Aviv et Israël. Sa réponse est en trois actes :

D’abord : « Cela va totalement à l’encontre de la position de la majorité des Barcelonais », affirme-t-il.

Ensuite, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères israélien, hausse le ton, « cette décision renforcera les extrémistes, les groupes terroristes et les antisémites ».

Et enfin, sa conclusion est plus diplomatique : « L'amitié entre Israël et Barcelone est basée sur une culture et des valeurs partagées depuis de nombreuses années. Cette décision douloureuse n’altèrera pas cette amitié. »

La maire de la capitale catalane explique de son côté ne pas vouloir faire d’amalgame. « Il est très important de distinguer les politiques d'un État - dans le cas présent, Israël - de l'ensemble de la population juive et de sa culture », précise-t-elle.

La ville de Barcelone est jumelée avec Tel-Aviv et Gaza depuis la signature d'un accord d'amitié et de collaboration en 1998. « Nous espérons que cette suspension sera temporaire parce que ce que nous voulons, c'est inviter à la réflexion et à l'action », a déclaré Ada Colau.

Elle a également rappelé que Barcelone avait récemment interrompu son jumelage avec la ville russe de Saint-Pétersbourg, après le début de la guerre en Ukraine.

