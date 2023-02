Le quotidien humiliant des travailleurs gazaouis en Israël

Depuis 2021, Israël délivre au compte-goutte des permis pour que les Palestiniens de Gaza aillent travailler en Israël. Une décision qui a été considérée par beaucoup comme une tentative de renforcer le calme précaire entre Israël et le Hamas - notamment après onze jours d’une guerre meurtrière en mai 2021 - en soulageant la pression économique qui pèse sur l’enclave côtière. D’autres estiment que c’est une manière pour Israël d’obtenir une main d’œuvre bon marché et de diviser davantage la société palestinienne. Une chose est sûre, pour de nombreux travailleurs, incapables de nourrir leur famille, malgré l’humiliation et la longue traversée, travailler en Israël est une nécessité.

Publicité Lire la suite

De notre envoyée spéciale à Gaza,

En 2022, Israël a délivré 17 000 permis pour les travailleurs gazaouis. C’est plus que le total de permis délivré depuis le début du blocus, mais cela reste une toute petite quantité comparée aux 500 000 permis de travail délivrés avant 2007 et par rapport aux demandes de la population de Gaza.

Car dans cette enclave côtière, la situation économique est désastreuse : le taux de chômage est de 44% et passe à 60% chez les jeunes. Presque tout le monde saute donc sur l’occasion de sortir de Gaza. Et un travail en Israël, même ingrat, confient ces travailleurs, « c’est une proposition alléchante en termes de salaire ». Cinq à six fois plus qu’un emploi dans la bande de Gaza.

Quant au profil de ces travailleurs, il y a de tout : construction, ménage, agriculture, agent d’entretien, usine. Des travaux manuels principalement, physiques et fatiguant.

Et tous ne traversent pas à la même fréquence. Il y a ceux qui travaillent par exemple à Ashkelon ou Sderot, les localités israéliennes les plus proches, qui peuvent faire le trajet tous les jours. Il y a ceux qui traversent ce passage de manière hebdomadaire : ils partent le dimanche matin, reviennent le jeudi.

Et puis il y a ceux qui partent pendant toute la durée de leur permis - entre trois et six mois - qui dorment sur leur lieu de travail, souvent dans des conditions les plus rudimentaires : de vieux entrepôts, des bungalows, là où ils peuvent. Pour ces derniers, c’est surtout une manière d’assurer un revenu sur une période donnée, car ces travailleurs sont payés par jour et craignent ainsi des fermetures inopinées du checkpoint ou ne veulent pas prendre le risque de voir leur permis retiré.

Une longue traversée

Les travailleurs gazaouis partent de chez eux à l’aube - vers 4h du matin - pour arriver dès que possible au checkpoint d’Erez, l’unique point de passage pour la population entre la bande de Gaza et Israël, tout au nord de l’enclave côtière.

Ils arrivent d’abord à un premier point de contrôle, celui du Hamas, qui vérifie leur identité. Ils se dirigent ensuite dans l'auvent voisin, contrôlé par l’Autorité palestinienne, où des centaines de travailleurs attendent que leur nom soit cité dans le haut-parleur pour monter dans un petit bus. Ce dernier les emmène vers le dernier checkpoint, celui contrôlé par Israël.

Il y a d’abord une passerelle qui ressemble à une cage, grillagée, des caméras de surveillance omniprésentes et des tourniquets faits pour une seule personne où les sacs ne passent pas. Ce n’est pas vraiment un problème pour les travailleurs : un panneau précisent qu’ils ne sont autorisés à rien avoir avec eux, à l’exception d’un portefeuille, d’un téléphone et d’un chargeur. Pas de trousse de toilettes, pas de vêtements de rechange.

Ce dimanche matin là, la file d’attente était immense. Les travailleurs étaient serrés les uns contre les autres, attendant de rentrer à l’intérieur du bâtiment pour le fameux passage où ils seront fouillés, scannés.

Une fois sortis, parfois plusieurs heures après, ils pourront enfin sortir du checkpoint et prendre des bus collectifs jusqu’à leur lieu de travail. Et espérer que tout se passe bien : la plupart travaillent illégalement et sans assurance.

► À lire aussi : Israël a mené un nouveau raid dans les territoires palestiniens occupés en Cisjordanie

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne