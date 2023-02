Séismes: malgré la crise, le Liban envoie de l'aide en Syrie

Le président syrien Bachar el-Assad et le ministre libanais des Affaires étrangères Abdallah Bouhabib, à Damas, le 8 février 2023. La délégation libanaise s'est rendue en Syrie pour témoigner de son soutien à son voisin après les séismes de lundi.

Alors que l'aide internationale afflue massivement vers la Turquie, la Syrie voisine, elle aussi touchée par le séisme, ne reçoit pas le même élan de solidarité. En guerre depuis douze ans avec un territoire morcelé et des dirigeants sous sanctions, l'acheminement de l'aide y est plus difficile. Au Liban, pays frontalier de la Syrie, l'aide s'organise pour les sinistrés de la catastrophe malgré des moyens limités à cause de la crise économique foudroyante.