Israël: des dizaines de milliers de personnes manifestent contre la réforme de la justice

Des milliers d’Israéliens se sont rassemblés devant le Parlement à Jérusalem pour protester contre la réforme de la justice, dont une partie est soumise au vote des députés ce lundi. Avec ses alliés de l’extrême droite, le Premier ministre cherche à doter le politique des pleins pouvoir, au détriment de la justice.

Avec notre correspondant à Jérusalem, Sami Boukhelifa

« Démocratie », hurlent les manifestants rassemblés par milliers devant la Knesset, le Parlement israélien. Cette nouvelle manifestation intervient à la suite de six semaines de protestation contre le gouvernement de Benyamin Netanyahu. Michael est venu depuis Herziliya, à deux heures de route de Jérusalem. Pour lui, cette mobilisation, c’est la lutte de tous les Israéliens pour sauver l’État de droit, et surtout la Cour suprême, que le gouvernement souhaite affaiblir à travers sa réforme.

« Il ne s'agit plus de droite et de gauche, il s'agit d'un parti, un agglomérat de partis qui est en train de détruire le seul contrepoids qu'il y a à l'exécutif et aux parlementaires qui sont liés en Israël simplement pour les besoins, ou bien alors d'un groupe extrémiste à droite, ou bien alors d'un groupe qui soutient un Premier ministre qui est corrompu jusqu'à l'os », s’indigne-t-il.

« Piétiner la démocratie »

Les manifestants sont unanimes. Pour eux, cette réforme n’a qu’un seul objectif : sauver Benyamin Netanyahu de ses démêlés avec la justice. Le Premier ministre est inculpé dans plusieurs affaires criminelles tout comme d’autres membres de son gouvernement, rappelle Valérie. « Quatre des cinq chefs de partis de la coalition ont soit été condamnés, soit plusieurs fois arrêtés, soit sont mis en examen, c'est beaucoup », ajoute-t-elle.

Dans la foule, ils sont aussi de plus en plus nombreux à manifester contre l’occupation des Territoires palestiniens. Selon David, l’affaiblissement démocratique et l’occupation sont liés. « L'état de corruption morale dans lequel le pays est en train de s'engouffrer, c'est d'une certaine manière, pour moi, la continuité de 55 ans d'occupation. Si vous voulez occuper et annexer les territoires occupés, vous devez piétiner la démocratie », estime-t-il.

Les manifestants à Jérusalem prévoient de poursuivre leur mobilisation tous les samedis, comme depuis le début de l’année. Jusqu’au retrait de cette réforme, préviennent-ils.

