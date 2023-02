Turquie: à Antioche, des secouristes français à la recherche de rescapés

Une église orthodoxe grecque détruite de la ville historique d'Antioche, dans le sud du pays, est photographiée le 12 février 2023 AFP - YASIN AKGUL

Une semaine après les séismes qui ont frappé la Turquie et la Syrie et fait plus de 33 000 morts, selon le dernier bilan provisoire, les recherches se poursuivent alors que les espoirs de retrouver des survivants s’amenuisent. À Antioche, dans le sud-est de la Turquie, ville presque entièrement détruite, des équipes de secouristes français aident à la recherche des derniers survivants.