Égypte: une fausse tombe pharaonique pour rouler dans la farine les trafiquants d’antiquité

Les responsables égyptiens des antiquités n’en reviennent pas. Des escrocs ont fabriqué près de Béni Suef, à 15 km au sud du Caire, une fausse tombe pharaonique pour rouler les trafiquants d’antiquité et leur vendre de la camelote à prix d’or.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant au Caire, Alexandre Buccianti

Le décor où les escrocs recevaient leurs victimes est magnifique. Une tombe creusée dans la montagne et décorée de bas-reliefs plus vrais que nature, encore colorés, mais défraichis comme par 3 000 ans d’existence. Pour garder l’atmosphère tombale, les escrocs ont fabriqué un sarcophage doré à la manière de ceux trouvés au Fayoum et des Ouchebtis, ces statuettes funéraires.

Des faussaires disparus dans la nature

Les Arsène Lupin du Nil ont vendu quantité de faux au prix fort à des trafiquants d’antiquité qui croyaient faire une affaire. À la longue, le trafic a fini par s’ébruiter et la police a fait une descente dans la fausse tombe. Impressionnés par la qualité des bas-reliefs, les enquêteurs ont convoqué les experts en égyptologie. Même le secrétaire général du Conseil suprême des antiquités égyptiennes a fait le déplacement pour constater la finesse du travail des faussaires. Quant à ces derniers, ils se sont évanouis dans la nature avec un magot difficile à évaluer, mais qui doit être dans les millions.

► À lire aussi : le grand retour du sentiment «pharaonique» en Égypte

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne