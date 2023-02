Israël: face à la contestation de la réforme judiciaire, des militants de droite veulent le dialogue

Reportage

Manifestation contre la nouvelle coalition de droite du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu et contre un projet de loi du système judiciaire, à Tel-Aviv, le 18 février 2023.

En Israël, de nouvelles manifestations se sont déroulées samedi soir, dans tout le pays, contre la nouvelle législation que le gouvernement le plus à droite qu'ait connu le pays désire mettre en place.

Avec notre correspondant à Jérusalem, Michel Paul

Pour la septième semaine consécutive, les Israéliens par dizaines de milliers sont descendus dans la rue dans toutes les grandes villes du pays. Avec, à Jérusalem, une innovation cette fois-ci.

À quelques centaines de mètres de la manifestation habituelle, en effet : un autre rassemblement. Des militants de droite qui appellent à la concertation et au dialogue.

Parmi les orateurs, notamment, l'ancien chef du Shin Bet, la sécurité intérieure, et également Yoaz Hendel, ministre dans le gouvernement précédent. Ce dernier explique :

Il y a beaucoup d'Israéliens qui sont inquiets de la situation et qui n'étaient pas à l'aise dans les autres manifestations. Alors, nous leur permettons ici d'exprimer cette voix : la droite responsable en faveur d'une réforme judiciaire, mais qui pense qu'il ne faut pas noyer le bébé avec l'eau du bain.

Une réforme plus pondérée, c'est ce que souhaitent Irène et Dina : « Pour vraiment exprimer ma désapprobation avec toute cette volonté de changer la Constitution », confie la première.

« Et surtout, le mot d'ordre, c'était de favoriser le dialogue, on est pour ! On est pour le dialogue, toutes les deux ! », renchérit la seconde.

Prochaine manifestation ce lundi face à la Knesset, au moment du vote sur les nouvelles lois.

