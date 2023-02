Reportage

Grève générale et désobéissance à Jérusalem-Est: le camp de Shuafat en ébullition

Audio 01:31

Les forces de sécurité israéliennes dans le camp de réfugiés de Shuafat, à Jérusalem-Est, le 25 janvier dernier. AFP - AHMAD GHARABLI

Texte par : RFI Suivre 4 mn

À Jérusalem-Est, une grève générale et un appel à la « désobéissance civile » ont été lancés par des Palestiniens ce dimanche 19 dimanche. Une réponse, disent-ils, aux mesures punitives imposées par le ministre israélien d'extrême droite Itamar Ben Gvir. Parmi les quartiers concernés : Issawiya, Jabal al-Mukaber et le camp de réfugiés de Shuafat. Ce dernier est en ébullition. Les résidents dénoncent une « politique de harcèlement et d'agression menée par les autorités israéliennes ».