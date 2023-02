Reportage

Israël: les manifestations contre les plans du gouvernement pour la justice continuent

Des manifestants israéliens opposés aux projets du gouvernement visant à remanier le système judiciaire, devant la Knesset ce lundi 20 février 2023. AP - Ohad Zwigenberg

2 mn

En Israël, le bras de fer dans la rue se poursuit. Des dizaines de milliers de personnes manifestent de nouveau ce lundi 20 février, à Jérusalem, près de la Knesset. Le Parlement israélien s'apprête à réformer la justice. Avec l'adoption de ce nouveau texte controversé, le gouvernement obtiendra les pleins pouvoirs et neutralisera la Cour suprême. La plus haute juridiction du pays joue pourtant le rôle de garde-fou et garantit le respect de la loi. Elle est aussi la protectrice des droits des minorités, qui se sentent plus que jamais menacées.