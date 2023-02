Irak: les fleuves Tigre et Euphrate subissent à nouveau une forte baisse de niveau

Le pont Hadarat, à Nassiriya, sur l'Euphrate, qui connaît une forte baisse de niveau. Photographie datée du 26 février 2023. AFP - ASAAD NIAZI

Texte par : RFI Suivre 1 mn

En Irak, les fleuves Tigre et Euphrate subissent à nouveau une forte baisse, alarmant les autorités irakiennes qui promettent de prendre des mesures pour endiguer le problème dans ce pays parmi les plus affectés, dans le monde, par les sécheresses et la désertification.