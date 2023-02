Séismes en Turquie: à Adıyaman, Erdogan demande «pardon» pour les lacunes de l'État

Le président turc Recep Tayyip Erdogan et, à ses côtés, le chef du parti nationaliste MHP Devlet Bahçeli, posent avec des membres de l'équipe de secours au centre de coordination de l'Afad à Adıyaman, ce lundi 27 février 2023. AFP - HANDOUT

Trois semaines après le séisme de magnitude 7,8 qui a dévasté le sud-est de la Turquie et fait plus de 44 000 victimes dans le pays, l'heure est au bilan. Très critiquées pour leur manque d'efficacité dans les interventions de secours et d'aide, les autorités turques sont sommées de rendre des comptes. Le président Recep Tayyip Erdogan était en visite dans la ville d'Adıyaman, l'une des provinces les plus touchées.