Yémen: l’appel de l’ONU pour venir en aide à 17 millions de personnes

L'ONU a besoin de 4,3 milliards de dollars cette année pour venir en aide à des millions de personnes dans un Yémen ravagé par la guerre. Une conférence de donateurs se tient ce lundi à Genève pour tenter de lever les fonds.

Publicité Lire la suite

Les organisations d'aide humanitaire ont besoin de cet argent pour venir en aide à 17,3 millions de personnes au Yémen, où la guerre a déjà fait des centaines de milliers de morts depuis 2015 et plongé le pays le plus pauvre de la péninsule arabique dans une des plus graves crises humanitaires au monde. La crise climatique ajoute encore à la gravité de la situation.

Au total, ce sont les deux tiers de la population du pays -plus de 21 millions de personnes- qui auront besoin d'une forme d'assistance cette année.

La vie de millions de Yéménites en jeu

Les montants record d'aide pour faire face aux multiples crises actuelles demandent des efforts herculéens aux pays donateurs, reconnaît l'organisation internationale, mais « sans ce soutien durable à l'opération d'aide au Yémen, la vie de millions de Yéménites sera en jeu et les efforts pour mettre fin au conflit une fois pour toutes, seront encore plus difficiles ».

« La communauté internationale a le pouvoir et les moyens de mettre fin à cette crise. Et cela commence par financer intégralement notre appel et s'engager à débourser les fonds rapidement », a déclaré le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, qui sera présent à Genève pour une conférence co-organisée avec la Suède et la Suisse.

► À lire aussi : plus de 11000 enfants tués et blessés depuis 2015 au Yémen

En 2022, l'ONU a obtenu plus de 2,2 milliards de dollars, permettant d'assister près de 11 millions de personnes à travers le pays chaque mois, avec de la nourriture, mais aussi de quoi s'abriter ou encore l'éducation.

Vers la fin de l'année dernière, les statistiques ont montré des progrès. Les belligérants s'étaient accordé sur une trêve qui a couru d'avril à octobre l'année dernière. « Mais ce progrès reste extrêmement fragile et pourrait rapidement s'inverser », met en garde l'ONU, si l'argent venait à manquer.

L'OMS lance un appel pour lever 392 millions de dollars

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a de son côté lancé dimanche 26 février un appel pour recueillir 392 millions de dollars pour éviter « l'effondrement potentiel » du secteur de la santé du Yémen. Près de la moitié des établissements de la santé dans le pays ne fonctionnent que partiellement ou sont complètement hors service en raison de pénuries de personnel, de fonds, d'électricité, de médicaments, de fournitures et d'équipements, selon l'OMS.

« Le Yémen a besoin d'un soutien urgent et solide (...) pour éviter l'effondrement potentiel de son système de santé », a déclaré le représentant de l'agence onusienne au Yémen, Adham Abdel Moneim Ismail. « Un nouveau financement d'un montant de 392 millions de dollars est nécessaire » pour garantir que les établissements de santé puissent continuer à fournir des services à 12,9 millions de personnes, a-t-il déclaré dans un communiqué. Selon lui, 540 000 enfants de moins de cinq ans sont confrontés à une malnutrition sévère avec un risque direct de décès.

Les rebelles Houthis se sont emparés de la capitale Sanaa en 2014, incitant une coalition dirigée par l'Arabie saoudite à intervenir l'année suivante pour soutenir le gouvernement internationalement reconnu. Depuis lors, la guerre a causé des centaines de milliers de morts directement et indirectement et a poussé le pays au bord de la famine. Ce dimanche, au moins quatre soldats yéménites ont été tués lors d'affrontements avec les rebelles Houthis dans le nord du Yémen.

► À écouter aussi : Yémen, la guerre oubliée

(avec AFP)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne